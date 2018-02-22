Получены сведения, что пропавший в Волгоградской области мальчик утонул

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе наиболее опытных следователей, следователей-криминалистов регионального управления СКР, оперативных сотрудников Главка МВД. В поисках ребенка задействованы силы областных управлений МЧС, Росгвардии, кроме того, привлечены волонтеры, кинологи, водолазы и беспилотная авиация.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, изучив записи камер наружного наблюдения, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Мальчик, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей — оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из них.