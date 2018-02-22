Получены сведения, что пропавший в Волгоградской области мальчик утонул
Продолжается расследование уголовного дела об исчезновении 9-летнего мальчика в Суровикино. Как уже сообщал РИАЦ, мальчик пропал в среду, когда отправился на прогулку.
Продолжается расследование уголовного дела об исчезновении 9-летнего мальчика в Суровикино. Как уже сообщал РИАЦ, мальчик пропал в среду, когда отправился на прогулку.
На месте происшествия работает
О результатах следственных и оперативных мероприятий доложено руководителю регионального СУ СК России Михаилу Музраеву, прибывшему в город Суровикино.
Как сообщили РИАЦ в
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