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22 февраля, источник: РИАЦ

Получены сведения, что пропавший в Волгоградской области мальчик утонул

Продолжается расследование уголовного дела об исчезновении 9-летнего мальчика в Суровикино. Как уже сообщал РИАЦ, мальчик пропал в среду, когда отправился на прогулку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе наиболее опытных следователей, следователей-криминалистов регионального управления СКР, оперативных сотрудников Главка МВД. В поисках ребенка задействованы силы областных управлений МЧС, Росгвардии, кроме того, привлечены волонтеры, кинологи, водолазы и беспилотная авиация.

О результатах следственных и оперативных мероприятий доложено руководителю регионального СУ СК России Михаилу Музраеву, прибывшему в город Суровикино.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального СУ СКРФ, изучив записи камер наружного наблюдения, следователям удалось выяснить, что разыскиваемый ребенок накануне гулял со своим другом, с ним же направился в сторону реки Чир. Мальчик, который последним видел потерпевшего, рассказал стражам порядка о трагедии. Во время прогулки по реке лёд не выдержал веса детей — оба школьника провалились в воду. Спастись удалось лишь одному из них.

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