ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

«Федеральной службой безопасности 22 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, планировавший террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан», — говорится в сообщении.