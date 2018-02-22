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22 февраля, источник: ivbg.ru

ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг, 22 февраля, задержали выходца из Центральной Азии, который готовил теракт в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральной службой безопасности 22 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, планировавший террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

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