В Москве проверяют сообщения о попытке вооруженных людей ворваться в школу
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о попытке двух молодых людей проникнуть в столичную школу с оружием, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о попытке двух молодых людей проникнуть в столичную школу с оружием, сообщили РИА Новости в
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое молодых людей пытались проникнуть с пистолетами в столичную школу 1251 (в районе Сокол на севере города), якобы их не пустила охрана.
«В течение дежурных суток на службу “02” данная информация не поступала. По факту размещения информации в СМИ
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