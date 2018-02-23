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00:19 (мск), источник: Publika.md

Трагедия в Кишиневе: в полиции рассказали о возможной причине убийства Анастасии Чекати (фото)

Ревность стала причиной убийства модели Анастасии Чекати. Это одна из основных версий, которую рассматривают полицейские."У нас сейчас нет четкого вывода.

Источник: Publika.md

Ревность стала причиной убийства модели Анастасии Чекати. Это одна из основных версий, которую рассматривают полицейские.

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«У нас сейчас нет четкого вывода. Предполагается, что причиной убийства стала ревность. Мужчина убил возлюбленную, а затем поконил жизнь симаоубийством, — сказал глава ГИП Александр Пынзарь.

По словам правоохранителей, на ноже, которым была убита девушка, нашли отпечатки пальцев Алексея Митаки.

Также полицейские исключили версию родственников, согласно которой Анастасию Чекати убил третий человек, поскольку дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Напомним, двойная трагедия произошла в столице в воскресенье 18 февраля. Возле многоэтажного дома обнаружили тело мужчины. Предположительно, он выбросился с седьмого этажа. В квартире полицейские обнаружили тело женщины с резанной раной шеи.

У погибших супругов осталась трёхнедельная дочь. В момент трагедии она находилась в квартире. Её судьбу должны решить органы опеки.

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