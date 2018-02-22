Россия и Аргентина пресекли переправку в Москву 389 кг кокаина

По словам министра, посольство РФ 14 декабря 2016 года уведомило министерство безопасности об обнаружении в одном из помещений нескольких чемоданов с кокаином.
В ходе совместной спецоперации спецслужбами двух стран кокаин был заменен на муку, в чемоданы были помещены gps-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика.
По полученным полицией данным, наркотики предназначались для отправки в Россию дипломатической почтой.
«Наркотики в Россию не попали, туда отправилась мука», — рассказала министр, отметив эффективность сотрудничества с российскими коллегами. «Мы работали так, что не было ни одной утечки», — сказала она.
По словам министра, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.
Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк (Iván Blizniouk), работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало (Alexander Chikalo), работавший вместе с Близнюком.
Также издание утверждает, что к наркотрафику причастен бухгалтер Али Абыянов (Ali Abyanov), который, по утверждениям СМИ, работал в посольстве и внес чемоданы в помещение школы, а также находящийся в бегах «мистер К», который, по мнению следователей, и возглавлял банду наркоторговцев.
Из результатов «прослушки» подозреваемых следует, что наркоторговцы звонили не только в РФ, но также в Германию и Нидерланды.
Кроме отправки наркотиков дипломатической почтой, рассматривался также вариант доставки кокаина частным самолетом или во время поездки в РФ группы аргентинских кадетов-полицейских.
Ранее источник в МИД РФ сообщил, что спецслужбы России и Аргентины провели операцию по пресечению наркотрафика, он не разгласил детали, заявив, что подробности будут оглашены как только это станет возможным.
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