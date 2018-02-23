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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Карманного вора поймали полицейские в Иркутске

Преступник украл мобильный телефон у девушки в автобусе.

Вор-карманник попался сотрудникам полиции в Иркутске. На днях он ограбил 22-летнюю девушку. В маршрутке преступник незаметно вытащил мобильный телефон из ее сумки и выбежал из автобуса. Иркутянка, заметив пропажу, позвонила в полицию.

— По горячим следам задержали 45-летнего уроженца Якутии, который ранее уже попадался на кражах, — сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. — Похищенный телефон у него забрали и скоро вернут благодарной владелице.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража», карманник может угодить за решетку на пять лет. Сейчас мужчину взяли под стражу. Выясняется, грабил ли он других жителей областного центра.

Всего с начала года в Иркутске и районе воры-карманники обокрали 92 местных жителя. Полицейские рекомендуют горожанам быть внимательными в общественных местах — в автобусах, рынках, магазинах.

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