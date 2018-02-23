Карманного вора поймали полицейские в Иркутске
Преступник украл мобильный телефон у девушки в автобусе.
Преступник украл мобильный телефон у девушки в автобусе.
— По горячим следам задержали 45-летнего уроженца Якутии, который ранее уже попадался на кражах, — сообщает
Следователи возбудили уголовное дело по статье «кража», карманник может угодить за решетку на пять лет. Сейчас мужчину взяли под стражу. Выясняется, грабил ли он других жителей областного центра.
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