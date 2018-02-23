Жители Фокино задыхаются от запаха горящей свалки отходов
Сообщение о первом возгорании поступило в начале февраля.
Сообщение о первом возгорании поступило в начале февраля.
В Фокино уже около месяца местные жители жалуются на горящую свалку бытовых отходов, эксплуатируемую местной компанией по поставке молочных продуктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Сообщение о первом возгорании на свалке поступило в начале февраля 2018 года. Тогда причиной пожара стала выгрузка компанией «Новое время» отходов, которые находились в состоянии тления.
После вмешательства правоохранительного органа были проведены необходимые работы по ликвидации возгорания. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности была привлечена спецтехника, проведены необходимые работы по ликвидации возгорания. Виновные лица подвергнуты административному штрафу.
Однако, в прокуратуру Фокино вновь стали поступать сообщения от местных жителей об очередном возгорании свалки, которое произошло 18 февраля.
Прокуратура организовала повторную проверку, ситуация с ликвидацией возгорания поставлена на контроль.
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