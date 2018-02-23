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10:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Открытая дверь подвела жительницу Приморья

Сотрудники полиции по горячим следам задержали жителя поселка Николаевка Приморского края, подозреваемого в краже, об этом DEITA. RU сообщили в региональном УМВД России.

В дежурную часть обратилась 32-летня жительница поселка, она заявила о краже. По ее словам ущерб составил 35 тысяч рублей.

На месте преступления установлено, что злоумышленник, проникнув в квартиру через незапертую дверь, похитил сумку с дивана и скрылся. Вскоре сумку нашли в подъезде дома, но в ней кошелька не оказалось.

Вскоре задержали 57-летнего ранее судимого жителя поселка Николаевка. В отделе полиции он дал признательные показания. Теперь в рамках статьи «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о подобных ситуациях. Так, Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки. Потерпевшая заявила, что неизвестный проник в ее дом через незапертую дверь и похитил сумку, в которой находились 25 тысяч рублей и две банковские карты.

Екатерина Лапкина.

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