Открытая дверь подвела жительницу Приморья

В дежурную часть обратилась 32-летня жительница поселка, она заявила о краже. По ее словам ущерб составил 35 тысяч рублей.

На месте преступления установлено, что злоумышленник, проникнув в квартиру через незапертую дверь, похитил сумку с дивана и скрылся. Вскоре сумку нашли в подъезде дома, но в ней кошелька не оказалось.

Вскоре задержали 57-летнего ранее судимого жителя поселка Николаевка. В отделе полиции он дал признательные показания. Теперь в рамках статьи «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» УК РФ ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о подобных ситуациях. Так, Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки. Потерпевшая заявила, что неизвестный проник в ее дом через незапертую дверь и похитил сумку, в которой находились 25 тысяч рублей и две банковские карты.