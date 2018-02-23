Открытая дверь подвела жительницу Приморья
Сотрудники полиции по горячим следам задержали жителя поселка Николаевка Приморского края, подозреваемого в краже, об этом DEITA. RU сообщили в региональном УМВД России.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали жителя поселка Николаевка Приморского края, подозреваемого в краже, об этом DEITA. RU сообщили в региональном УМВД России.
В дежурную часть обратилась 32-летня жительница поселка, она заявила о краже. По ее словам ущерб составил 35 тысяч рублей.
На месте преступления установлено, что злоумышленник, проникнув в квартиру через незапертую дверь, похитил сумку с дивана и скрылся. Вскоре сумку нашли в подъезде дома, но в ней кошелька не оказалось.
Напомним, ранее DEITA.RU сообщало о подобных ситуациях. Так, Хабаровские полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки. Потерпевшая заявила, что неизвестный проник в ее дом через незапертую дверь и похитил сумку, в которой находились 25 тысяч рублей и две банковские карты.
Екатерина Лапкина.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.