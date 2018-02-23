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09:00 (мск), источник: "Российская газета"

Задержан виновник ночной эвакуации жителей Нижнего Тагила

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали лжеминера, из-за которого ночью пришлось эвакуировать сотни людей в Нижнем Тагиле.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о минировании жилой пятиэтажки в центре города поступило в дежурную часть 20 февраля около часа ночи. Всех жителей дома, в том числе детей, пришлось выводить на улицу. Чтобы дети не мерзли, полицейские усадили их в служебные автомобили.

Подъезды, чердаки и прилегающую территорию тщательно проверили — никаких подозрительных или опасных предметов найдено не было.

«Шутником» оказался 33-летний житель одного из соседних домов. По предварительным данным, в тот вечер они со своей подругой выпивали, а потом поссорились. После расставания, он решил помешать своей приятельнице спать и позвонил по линии 112, — проинформировал пресс-атташе областного главка МВД.

Раньше тагильчанина не раз штрафовали за то, что он появлялся в общественных местах нетрезвым. Теперь же он стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 207 УК РФ. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

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