Задержан виновник ночной эвакуации жителей Нижнего Тагила

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о минировании жилой пятиэтажки в центре города поступило в дежурную часть 20 февраля около часа ночи. Всех жителей дома, в том числе детей, пришлось выводить на улицу. Чтобы дети не мерзли, полицейские усадили их в служебные автомобили.

Подъезды, чердаки и прилегающую территорию тщательно проверили — никаких подозрительных или опасных предметов найдено не было.

«Шутником» оказался 33-летний житель одного из соседних домов. По предварительным данным, в тот вечер они со своей подругой выпивали, а потом поссорились. После расставания, он решил помешать своей приятельнице спать и позвонил по линии 112, — проинформировал пресс-атташе областного главка МВД.