Задержан виновник ночной эвакуации жителей Нижнего Тагила
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали лжеминера,
Полицейские и сотрудники ФСБ задержали лжеминера,
Как рассказал руководитель
Подъезды, чердаки и прилегающую территорию тщательно проверили — никаких подозрительных или опасных предметов найдено не было.
«Шутником» оказался 33-летний житель одного из соседних домов. По предварительным данным, в тот вечер они со своей подругой выпивали, а потом поссорились. После расставания, он решил помешать своей приятельнице спать и позвонил по линии 112, — проинформировал
Раньше тагильчанина не раз штрафовали за то, что он появлялся в общественных местах нетрезвым. Теперь же он стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 207 УК РФ. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.