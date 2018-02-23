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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобиль Land Rover Discovery сгорел ночью в Иркутске

Предположительно, машину подожгли.

В пятницу, 23 февраля в Иркутске сгорел очередной автомобиль. Машина, припаркованная на улице Старокузьмихинской, начала гореть глубокой ночью. Все же ЧП скоро заметили горожане и вызвали спасателей.

— Пожарные приехали тушить огонь в 03:15, и уже через несколько минут, в 03:23 справились с пламенем, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — На месте работали шесть спасателей и одна машина.

Огонь сильно повредил дорогую иномарку, владельцу еще предстоит подсчитать ущерб. Как сообщают в соцсетях, автомобиль, скорее всего, подожгли. Точную причину пожара выясняют специалисты, виновника ЧП устанавливают.

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