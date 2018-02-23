Автомобиль Land Rover Discovery сгорел ночью в Иркутске

В пятницу, 23 февраля в Иркутске сгорел очередной автомобиль. Машина, припаркованная на улице Старокузьмихинской, начала гореть глубокой ночью. Все же ЧП скоро заметили горожане и вызвали спасателей.

— Пожарные приехали тушить огонь в 03:15, и уже через несколько минут, в 03:23 справились с пламенем, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — На месте работали шесть спасателей и одна машина.