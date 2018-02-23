Один рабочий погиб, второй пострадал в результате ЧП в «СНПС-Актобемунайгаз»
В Октябрьском нефтегазодобывающем управлении АО «СНПС-Актобемунайгаз» произошел несчастный случай, один человек погиб, второй госпитализирован, передает NUR.KZ.
В Октябрьском нефтегазодобывающем управлении АО «СНПС-Актобемунайгаз» произошел несчастный случай, один человек погиб, второй госпитализирован, передает NUR.KZ.
Как сообщил заместитель руководителя администрации АО «СНПС-Актобемунайгаз» Юрий Шикарев, в данный момент государственная комиссия приступила к работе по расследованию несчастного случая, который произошел вчера в 18.24.
«Известно, что работая на специальном насосном оборудовании там произошла утечка технической воды, которая идет на нагнетание в скважину. Детали сейчас выясняются. Более подробная информация будет позже, — сказал Шикарев.
По его словам, пострадавшему оказывают необходимую помощь. Выясняются точные причины произошедшего.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.