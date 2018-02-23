На Уралмаше столкнулись 2 иномарки: пострадал стоявший на тротуаре ребенок
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов «Тойота» столкнулась с " Бриллианс V5", в результате одну из машин отбросило на 13-летнюю девочку, стоявшую на тротуаре. Ребенок доставлен в больницу, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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