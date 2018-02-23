На Уралмаше столкнулись 2 иномарки: пострадал стоявший на тротуаре ребенок

ДТП случилось вчера в 17.45 на проспекте Космонавтов, 98А. Водитель «Тойоты», мужчина с 26-летним стажем вождения, при повороте налево с Индустрии на Шефскую не уступил дорогу и столкнулся с автомашиной «Бриллианс V5», которую от удара отбросило на пешехода — стоящую на тротуаре девочку.