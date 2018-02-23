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11:21 (мск), источник: Nakanune.ru

На Уралмаше столкнулись 2 иномарки: пострадал стоявший на тротуаре ребенок

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов «Тойота» столкнулась с " Бриллианс V5", в результате одну из машин отбросило на 13-летнюю девочку, стоявшую на тротуаре. Ребенок доставлен в больницу, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

ДТП случилось вчера в 17.45 на проспекте Космонавтов, 98А. Водитель «Тойоты», мужчина с 26-летним стажем вождения, при повороте налево с Индустрии на Шефскую не уступил дорогу и столкнулся с автомашиной «Бриллианс V5», которую от удара отбросило на пешехода — стоящую на тротуаре девочку.

13-летнего ребенка с ушибами доставили в городскую больницу № 9.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора необходимо уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо и направо.

По обстоятельству аварии будет проведено дознание.

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