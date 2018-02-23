В Сызрани 11 человек тушили пожар в многоэтажке

В Сызрани вечером в четверг, 22 февраля, в многоэтажке на улице Королева, 19 произошел пожар. Жители 16-этажного здания позвонили в экстренные службы: в подъезде дым и пахнет гарью. На место выехали сотрудники пожарной охраны, пишет КТВ-Луч.

Оказалось, что горит мусоропровод. С огнем пожарные справились за несколько минут, эвакуация жильцов не потребовалась.

Всего на место выезжали 11 огнеборцев. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в районе семи часов вечера.