В Сызрани 11 человек тушили пожар в многоэтажке
На улице Королева в многоквартирном доме загорелся мусоропровод.
На улице Королева в многоквартирном доме загорелся мусоропровод.
В Сызрани вечером в четверг, 22 февраля, в многоэтажке на улице Королева, 19 произошел пожар. Жители 16-этажного здания позвонили в экстренные службы: в подъезде дым и пахнет гарью. На место выехали сотрудники пожарной охраны, пишет
Оказалось, что горит мусоропровод. С огнем пожарные справились за несколько минут, эвакуация жильцов не потребовалась.
Всего на место выезжали 11 огнеборцев. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в районе семи часов вечера.
О причинах пожара не сообщается.
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