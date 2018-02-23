Водитель Mercedes сбежал с места ДТП в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Водитель Mercedes после выезда на встречную полосу совершил ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Водитель Mercedes после выезда на встречную полосу совершил ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Авария произошла по проспекту Райымбека и улицами Отеген батыра и Емцова. По предварительной версии,
В результате ДТП пострадали два человека с автомобиля Kia. Водитель автотранспорта немецкого производства скрылся с места происшествия.
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