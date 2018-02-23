Водитель Mercedes сбежал с места ДТП в Алматы

Авария произошла по проспекту Райымбека и улицами Отеген батыра и Емцова. По предварительной версии, из-за скользкой дороги и тумана водитель не справился с управлением транспорта, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с другой легковой машиной.