В Сороках первоклассницу сбил автомобиль с подростком за рулем

Источник: Actualitati.md

Она вышла из микроавтобуса, и тут ее на большой скорости сбил легковой автомобиль, который совершал обгон. За рулем машины находился 16-летний подросток. Шокированные очевидцы произошедшего вызвали «скорую помощь».

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Впоследствии у девочки были диагностированы амнезия, контузия и множественные травмы. Пострадавшая была переведена в отделение травматологии, передает АиФ в Молдове.

В полиции отметили, что сидевший за рулем подросток был подвергнут тесту на содержание алкоголя. На данный момент несовершеннолетний оставлен на свободе. Его родители находятся на заработках за рубежом.