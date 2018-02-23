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10:34 (мск), источник: Actualitati.md

В Сороках первоклассницу сбил автомобиль с подростком за рулем

Инцидент произошел несколько дней назад в селе Курешница Веке. Девочка возвращалась со школы из соседнего села.

Источник: Actualitati.md

Она вышла из микроавтобуса, и тут ее на большой скорости сбил легковой автомобиль, который совершал обгон. За рулем машины находился 16-летний подросток. Шокированные очевидцы произошедшего вызвали «скорую помощь».

Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии в отделение реанимации. Впоследствии у девочки были диагностированы амнезия, контузия и множественные травмы. Пострадавшая была переведена в отделение травматологии, передает АиФ в Молдове.

В полиции отметили, что сидевший за рулем подросток был подвергнут тесту на содержание алкоголя. На данный момент несовершеннолетний оставлен на свободе. Его родители находятся на заработках за рубежом.

Наказание для юноши будет определено позднее.

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