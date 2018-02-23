На юге Приморья для борьбы с пожарами начали выжигать сухую траву под контролем МЧС

Ранее ФБУ «Авиалесохрана» сообщило, что в Хасанском районе Приморья зарегистрирован пожар на землях лесного фонда, который возник после неконтролируемого пала травы.

«Сегодня был произведен облет района авиацией “Авиалесохраны”, осмотрены все обнаруженные с помощью спутникового мониторинга термоточки. Было установлено, что часть возгораний ликвидирована, другая находится под контролем наземных служб. Можно сказать, что ситуация стабилизируется», — сообщил представитель пресс-службы. Он добавил, что в пятницу в районе начали под контролем специалистов выжигать сухую траву, это позволит держать ситуацию под контролем.

Также представитель МЧС опроверг информацию в СМИ о сгоревших в Хасанском районе жилых домах. «Эта ситуация не соответствует действительности», — сказал он.

По данным МЧС, по состоянию на утро 23 февраля в Приморье выявлено 19 термических аномалий в шести муниципальных образованиях. Большая часть — 12 — приходится на Хасанский район.