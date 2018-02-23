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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кишиневе подросток грабил женщин, не жалел даже пожилых людей

Полиция задержала 17-летнего парня из Яловен, который нападал на жертв ночью.

Источник: Комсомольская правда

Полиция столичного сектора Чеканы задержала 17-летнего подростка из Яловен, который подозревается в целой серии ночных ограблений. По версии следствия, он совершал преступления под покровом ночи, нападая на женщин. В частности, полиция считает, что именно он ограбил 47-летнюю и 67-летнюю жительниц Кишинева, отобрав у них сумки. Ущерб, нанесенный жертвам преступления, оценивается примерно в 3 тысячи леев.

На допросе молодой человек признал свою вину и рассказал следователям о том, что сделал это, потому что ему не хватало денег. Возбуждено уголовное дело. Если вина 17-летнего парня будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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