В Евпатории из-за пожара пришлось эвакуировать более 40 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. На пожаре в Евпатории спасли 60-летнюю женщину, еще более 40 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. На пожаре в Евпатории спасли 60-летнюю женщину, еще более 40 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает
«Очагом пожара стала мебель на балконе однокомнатной квартиры на первом этаже», — уточнили в
На момент пожара в здании находились 43 жителя, в том числе девять детей. Всех их эвакуировали.
В течение сорока минут огонь удалось потушить. На пожаре пострадала 60-летняя женщина. Ее доставили в Евпаторийскую городскую больницу с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения, с термическим ожогом лица и верхних дыхательных путей 2-й степени.
Причину пожара устанавливают эксперты.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.