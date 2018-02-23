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11:09 (мск), источник: РИА Крым

В Евпатории из-за пожара пришлось эвакуировать более 40 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. На пожаре в Евпатории спасли 60-летнюю женщину, еще более 40 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК. По данным спасателей, возгорание произошло в четверг около полудня в жилом доме по улице Некрасова.

«Очагом пожара стала мебель на балконе однокомнатной квартиры на первом этаже», — уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На момент пожара в здании находились 43 жителя, в том числе девять детей. Всех их эвакуировали.

В течение сорока минут огонь удалось потушить. На пожаре пострадала 60-летняя женщина. Ее доставили в Евпаторийскую городскую больницу с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения, с термическим ожогом лица и верхних дыхательных путей 2-й степени.

Причину пожара устанавливают эксперты.

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