В Евпатории из-за пожара пришлось эвакуировать более 40 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. На пожаре в Евпатории спасли 60-летнюю женщину, еще более 40 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК. По данным спасателей, возгорание произошло в четверг около полудня в жилом доме по улице Некрасова.