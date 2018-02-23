ГИБДД сообщила о трех пострадавших в ДТП с 12 автомобилями в Петербурге

Источник: РИА Новости

«В 07.30 по адресу Всеволожский район, 101 километр КАД внешнего кольца, в результате столкновения порядка 12 автомобилей пострадали три человека (два в средней степени и один в тяжелой)», — говорится в сообщении.

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Движение на этом участке дороги ограничено. Пропуск автомобилей осуществляется через Рябовское шоссе. Проводится проверка.