В Пинске девочка шла по проезжей части, ее сбила машина
Дорожный инцидент произошел в четверг около семи часов вечера в Пинске.
Дорожный инцидент произошел в четверг около семи часов вечера в Пинске.
46-летний местный житель ехал на Ford Galaxy в сторону улицы Первомайская. При въезде на рынок Звездный он сбил ребенка. 17-летняя школьница шла прямо по проезжей части. В ГАИ отметили, что 11-классница была обозначена светоотражающими элементами.
Школьницу госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.
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