В Пинске девочка шла по проезжей части, ее сбила машина

46-летний местный житель ехал на Ford Galaxy в сторону улицы Первомайская. При въезде на рынок Звездный он сбил ребенка. 17-летняя школьница шла прямо по проезжей части. В ГАИ отметили, что 11-классница была обозначена светоотражающими элементами.