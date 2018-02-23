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10:48 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Пинске девочка шла по проезжей части, ее сбила машина

Дорожный инцидент произошел в четверг около семи часов вечера в Пинске.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

46-летний местный житель ехал на Ford Galaxy в сторону улицы Первомайская. При въезде на рынок Звездный он сбил ребенка. 17-летняя школьница шла прямо по проезжей части. В ГАИ отметили, что 11-классница была обозначена светоотражающими элементами.

Школьницу госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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