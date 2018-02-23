Больница отсудила миллион тенге у жителя Павлодарской области

Источник: Newtimes.kz

Житель Лебяжинского района в сентябре 2017 года протаранил машину, принадлежавшую медучреждению. Автомобиль после ДТП восстановлению не подлежал. Причиненный ущерб составил 1 180 615 тенге.

В суде мужчина свою вину признал, оговорившись, что не сможет сразу выплатить больнице такую сумму.