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11:09 (мск), источник: Newtimes.kz

Больница отсудила миллион тенге у жителя Павлодарской области

Лебяжинский районный суд рассмотрел иск центральной райбольницы к сельчанину, разбившему служебный УАЗ, передает региональный портал pavlodarnews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Житель Лебяжинского района в сентябре 2017 года протаранил машину, принадлежавшую медучреждению. Автомобиль после ДТП восстановлению не подлежал. Причиненный ущерб составил 1 180 615 тенге.

В суде мужчина свою вину признал, оговорившись, что не сможет сразу выплатить больнице такую сумму.

«Суд удовлетворил иск районной больницы к сельчанину, обязав его выплатить 1,2 млн тенге, включая ущерб и судебные издержки. Решение еще в законную силу не вступило, стороны могут обжаловать его», ― прокомментировали в облсуде.

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