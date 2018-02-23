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12:08 (мск), источник: Publika.md

Пожар в жилом доме в Каушанах: девять человек эвакуированы

Пожар вспыхнул минувшей ночью в жилом доме в Каушанах. Спасатели эвакуировали из горящего здания девять человек, в том числе пятерых детей.

Источник: Publika.md

Пятимесячную девочку доставили в районную больницу на обследование. По данным Генеральной инспекции чрезвычайных ситуаций, в одной из квартир загорелись старые вещи.

За последние сутки вмешательство пожарных и спасателей понадобилось в 18 экстренных ситуациях.

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