Пожар в жилом доме в Каушанах: девять человек эвакуированы
Пожар вспыхнул минувшей ночью в жилом доме в Каушанах. Спасатели эвакуировали из горящего здания девять человек, в том числе пятерых детей.
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Пожар вспыхнул минувшей ночью в жилом доме в Каушанах. Спасатели эвакуировали из горящего здания девять человек, в том числе пятерых детей.
Пятимесячную девочку доставили в районную больницу на обследование. По данным Генеральной инспекции чрезвычайных ситуаций, в одной из квартир загорелись старые вещи.
За последние сутки вмешательство пожарных и спасателей понадобилось в 18 экстренных ситуациях.
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