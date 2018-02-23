Пожар в жилом доме в Каушанах: девять человек эвакуированы

Пожар в жилом доме в Каушанах: девять человек эвакуированы

Пожар вспыхнул минувшей ночью в жилом доме в Каушанах. Спасатели эвакуировали из горящего здания девять человек, в том числе пятерых детей.