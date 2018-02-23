В «Надежде» сгорела дача
Причины возгорания не называются.
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В Калининграде в СНТ «Надежда» сгорел дачный дом. Об этом сообщает
Инцидент произошел около вечером 22 февраля. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета; в тушении пожара было задействовано 9 человек. Одноэтажный деревянный дачный дом сгорел полностью. По данным МЧС, никто в результате пожара не пострадал.
Причины возгорания не называются.
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