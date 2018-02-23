Воронежец застрял в сугробе на угнанном им от дома ВАЗ-21099

Источник: Новости Воронежа

Вчера 39-летний житель Новоусманского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропал ВАЗ-21099. Легковушка была припаркована около дома. Однако утром он свой машины на привычном месте не обнаружил.

Спустя сутки авто удалось обнаружить. Легковушка стояла застрявшей в сугробе на пустынной окраине.

«Под подозрение попал 29-летний местный житель, — рассказали в МВД. — При общении с полицией он в содеянном сознался».