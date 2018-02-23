Воронежец застрял в сугробе на угнанном им от дома ВАЗ-21099
Теперь ему предстоит ответить за свой поступок перед законом.
Теперь ему предстоит ответить за свой поступок перед законом.
Вчера 39-летний житель Новоусманского района обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропал ВАЗ-21099. Легковушка была припаркована около дома. Однако утром он свой машины на привычном месте не обнаружил.
Спустя сутки авто удалось обнаружить. Легковушка стояла застрявшей в сугробе на пустынной окраине.
«Под подозрение попал 29-летний местный житель, — рассказали в МВД. — При общении с полицией он в содеянном сознался».
Отметим, воронежец свой поступок объяснил тем, что у него был легкий доступ к авто. Машину он вскрыл острым предметом, завел её и поехал. Но по пути застрял в сугробе.
По факту угона заведено уголовное дело.
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