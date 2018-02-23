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12:20 (мск), источник: Kazinform

За неуплату 52 млн тенге налогов осудили бизнесмена в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — 52 миллиона тенге налогов недоплатил бизнесмен в Атырау, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Был установлен факт уклонения от уплаты налогов в бюджет руководителем ИП «Сам-Строй». Делал это предприниматель, фальсифицируя бухгалтерские документы. Финансовые операции на сумму свыше 600 миллионов тенге он вел на территории Атырауской области, работая за наличный расчет. Согласно акту документальной налоговой проверки, проведенной сотрудниками управления аудита налоговой службы департамента, сумма причиненного ущерба государству составила 52 091 834 тенге, — сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Атырауской области.

Приговором суда предприниматель признан виновным по двум статьям УК. На 3 года он лишен права занимать должности, предусматривающие материальную ответственность. Также на 1 год и 6 месяцев ему определен режим пробации.

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