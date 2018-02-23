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12:29 (мск), источник: Actualitati.md

Пограничники устроили перестрелку на Леушенском КПП

Вчера, 22 февраля, в районе 19:00 на контрольно-пропускном пункте Леушены произошел вооруженный инцидент. Один из пограничников выстрелил в коллегу.

Источник: Actualitati.md

По словам пресс-секретаря пограничной полиции Раисы Новицки, нелепая случайность произошла во время акта приема огнестрельного оружия.

«К несчастью, сотрудник пограничной службы совершил выстрел из пистолета “Макарова” и ранил своего коллегу ниже колена. На место происшествия прибыла скорая помощь, жизнь сотрудника вне опасности», — отметила Новицки.

На данный момент не ясно, будет ли наказ сотрудник пограничной полиции за халатность при использовании огнестрельного оружия.

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