Пограничники устроили перестрелку на Леушенском КПП

Источник: Actualitati.md

По словам пресс-секретаря пограничной полиции Раисы Новицки, нелепая случайность произошла во время акта приема огнестрельного оружия.

«К несчастью, сотрудник пограничной службы совершил выстрел из пистолета “Макарова” и ранил своего коллегу ниже колена. На место происшествия прибыла скорая помощь, жизнь сотрудника вне опасности», — отметила Новицки.