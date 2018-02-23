Пограничники устроили перестрелку на Леушенском КПП
Вчера, 22 февраля, в районе 19:00 на
Вчера, 22 февраля, в районе 19:00 на
По словам
«К несчастью, сотрудник пограничной службы совершил выстрел из пистолета “Макарова” и ранил своего коллегу ниже колена. На место происшествия прибыла скорая помощь, жизнь сотрудника вне опасности», — отметила Новицки.
На данный момент не ясно, будет ли наказ сотрудник пограничной полиции за халатность при использовании огнестрельного оружия.
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