В Симферополе по «горячим следам» раскрыли тяжкое преступление

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, о происшедшем полицейским сообщили врачи «скорой», которые доставили пожилого мужчину в медицинское учреждение. По словам медиков, у пострадавшего были тяжелые травмы грудной клетки, которые он получил по месту своего проживания. Данные телесные повреждения повлекли тяжкий вред для здоровья потерпевшего.

Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что телесные повреждения потерпевшему нанес его 22-летний безработный знакомый. У мужчин во время распития спиртного неожиданно возник конфликт. Злоумышленника задержали. Его подозревают в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ.