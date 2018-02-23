В Симферополе по «горячим следам» раскрыли тяжкое преступление
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Симферопольские полицейские в кратчайшие сроки раскрыли преступление, жертвой которого стал пожилой мужчина. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. Симферопольские полицейские в кратчайшие сроки раскрыли преступление, жертвой которого стал пожилой мужчина. Об этом сообщили в
Как уточнили в ведомстве, о происшедшем полицейским сообщили врачи «скорой», которые доставили пожилого мужчину в медицинское учреждение. По словам медиков, у пострадавшего были тяжелые травмы грудной клетки, которые он получил по месту своего проживания. Данные телесные повреждения повлекли тяжкий вред для здоровья потерпевшего.
Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что телесные повреждения потерпевшему нанес его 22-летний безработный знакомый. У мужчин во время распития спиртного неожиданно возник конфликт. Злоумышленника задержали. Его подозревают в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
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