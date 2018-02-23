Столяр упал с подъемником в Минске с высоты 4-го этажа
Мужчина получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в больнице.
Мужчина получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в больнице.
МИНСК, 23 фев — Sputnik.
Инцидент в столице произошел накануне около 14:30 на улице Каховской.
«При производстве работ по гидроизоляции балконов в жилом доме с высоты четвертого этажа произошло падение строительного подъемника, в котором находился плотник-столяр», — сказала Дранькова.
Он также сообщила, что 49-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
В настоящее время следователи и специалисты государственной инспекции труда опрашивают коллег столяра, а также должностных лиц организации, которая ремонтирует дом.
По факту травмирования мужчины Центральным (Минска) райотделом СК начата проверка.
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