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13:15 (мск), источник: Sputnik.by

Столяр упал с подъемником в Минске с высоты 4-го этажа

Мужчина получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в больнице.

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Плотник-столяр получил травмы и был госпитализирован в результате падения с подъемника с высоты четвертого этажа в Минске, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Инцидент в столице произошел накануне около 14:30 на улице Каховской.

«При производстве работ по гидроизоляции балконов в жилом доме с высоты четвертого этажа произошло падение строительного подъемника, в котором находился плотник-столяр», — сказала Дранькова.

Он также сообщила, что 49-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время следователи и специалисты государственной инспекции труда опрашивают коллег столяра, а также должностных лиц организации, которая ремонтирует дом.

По факту травмирования мужчины Центральным (Минска) райотделом СК начата проверка.

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