На КАД открыли движение после массового ДТП
Движение по КАД возобновлено. Об этом «Водителю Петербурга» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Движение по КАД возобновлено. Об этом «Водителю Петербурга» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение на участке 101 километр внешнего кольца КАД было полностью открыто в 13:00.
Напомним, что ДТП произошло в девятом часу утра 23 февраля. Столкнулись десяток машин. Пострадали четыре человека.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.