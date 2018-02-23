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23 февраля, источник: Водитель Петербурга

На КАД открыли движение после массового ДТП

Движение по КАД возобновлено. Об этом «Водителю Петербурга» сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение на участке 101 километр внешнего кольца КАД было полностью открыто в 13:00.

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Напомним, что ДТП произошло в девятом часу утра 23 февраля. Столкнулись десяток машин. Пострадали четыре человека.

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