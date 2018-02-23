Маршрутка протаранила Bentley на Индустриальном проспекте в Петербурге
У дорогостоящей иномарки — косметические повреждения.
У дорогостоящей иномарки — косметические повреждения.
В Красногвардейском районе маршрутка влетела в Bentley, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария с участием автомобиля класса «люкс» произошла около 12.15 23 февраля на Индустриальном проспекте.
По словам очевидцев, маршрутка № 218 ехала в сторону проспекта Косыгина. В
В результате столкновения Bentley и Volkswagen получили минимальные косметические повреждения, однако пользователи соцсетей считают, что теперь водитель маршрутки окажется в долгах. «Кабала на всю жизнь», — пишут блогеры.
По факту ДТП ведется проверка. Информация о пострадавших не поступала.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.