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23 февраля, источник: АиФ Санкт-Петербург

Маршрутка протаранила Bentley на Индустриальном проспекте в Петербурге

У дорогостоящей иномарки — косметические повреждения.

В Красногвардейском районе маршрутка влетела в Bentley, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария с участием автомобиля класса «люкс» произошла около 12.15 23 февраля на Индустриальном проспекте.

По словам очевидцев, маршрутка № 218 ехала в сторону проспекта Косыгина. В какой-то момент водитель потерял управление и совершил наезд на дорогостоящую иномарку, задев при этом еще и фургон Volkswagen Transporter.

В результате столкновения Bentley и Volkswagen получили минимальные косметические повреждения, однако пользователи соцсетей считают, что теперь водитель маршрутки окажется в долгах. «Кабала на всю жизнь», — пишут блогеры.

По факту ДТП ведется проверка. Информация о пострадавших не поступала.

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