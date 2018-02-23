Под Самарой пассажирским поездом «Москва-Челябинск» смертельно травмирован мужчина
В пятницу, 23 февраля, в 13:15 на 1111 километре Куйбышевской железной дороги пассажирским поездом № 14 сообщением «Москва-Челябинск» смертельно травмирован мужчина.
В пятницу, 23 февраля, в 13:15 на 1111 километре Куйбышевской железной дороги пассажирским поездом № 14 сообщением «Москва-Челябинск» смертельно травмирован мужчина.
Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Не исключается версия суицида. По предварительной версии, мужчина положил голову на рельсы.
На месте происшествия обнаружена пустая бутылка
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