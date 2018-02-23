Под Самарой пассажирским поездом «Москва-Челябинск» смертельно травмирован мужчина

Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Не исключается версия суицида. По предварительной версии, мужчина положил голову на рельсы.