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23 февраля, источник: Volga News

Под Самарой пассажирским поездом «Москва-Челябинск» смертельно травмирован мужчина

В пятницу, 23 февраля, в 13:15 на 1111 километре Куйбышевской железной дороги пассажирским поездом № 14 сообщением «Москва-Челябинск» смертельно травмирован мужчина.

Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На место происшествия выехала следственная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Не исключается версия суицида. По предварительной версии, мужчина положил голову на рельсы.

На месте происшествия обнаружена пустая бутылка из-под коньяка, сок и телефон Nokia. Мужчина был прилично одет. Документов при нем не обнаружено. Сейчас его личность устанавливается.

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