Омич сделал себе подарок на 23 февраля, украв электроинструменты
Экипаж Росгвардии задержал подозрительного мужчину, который быстро сознался в краже.
Экипаж Росгвардии задержал подозрительного мужчину, который быстро сознался в краже.
Сегодня, 23 февраля, при патрулировании в Октябрьском округе экипаж Росгвардии около 02:30 часов ночи заметил на улице 6-я Шинная подозрительного мужчину с большой хозяйственной сумкой. Из баула торчали электроинструменты.
Мужичка остановили, и он признался, что вещи не его. Он рассказал росгвардейцам как залез в хозпостройки одного из частных домов и забрал инструменты.
Подозреваемого отвезли на место преступления и разбудили хозяина дома, который подтвердил пропажу имущества. Свои электроинструменты он опознал.
При установлении личности задержанного выяснилось, что он уже был ранее судим. Похищенные вещи у него изъяли, а его самого передали полиции.
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