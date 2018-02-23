Омич сделал себе подарок на 23 февраля, украв электроинструменты

Сегодня, 23 февраля, при патрулировании в Октябрьском округе экипаж Росгвардии около 02:30 часов ночи заметил на улице 6-я Шинная подозрительного мужчину с большой хозяйственной сумкой. Из баула торчали электроинструменты.

Мужичка остановили, и он признался, что вещи не его. Он рассказал росгвардейцам как залез в хозпостройки одного из частных домов и забрал инструменты.

Подозреваемого отвезли на место преступления и разбудили хозяина дома, который подтвердил пропажу имущества. Свои электроинструменты он опознал.