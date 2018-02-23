Адвокат семьи погибшего Татишева сделал заявление по делу Токмади
Через несколько дней станут известны результаты экспертиз, проведенных американскими криминалистами.
Через несколько дней станут известны результаты экспертиз, проведенных американскими криминалистами.
АСТАНА, 23 фев — Sputnik. Представитель семьи Татишевых выступил с заявлением по делу Муратхана Токмади.
Адвокат Евгений Яворский сообщил, что к расследованию убийства банкира были привлечены американские криминалисты.
«В Тараз приедут специалисты Майкл Патрик Мерфи и Скот Майкл Перкинск. Они имеют стаж работы более 20 лет в этой области. Также прилетит Ирис Делли, которая специализируется на реконструкции убийств с применением огнестрельного оружия. Мы планируем заявить ходатайство в суде о том, чтобы данные специалисты были опрошены в качестве свидетелей», — прокомментировал Яворский, предает otyrar.kz.
По словам правозащитника, заключение экспертов станет известно 27 февраля. Какие именно результаты предоставили криминалисты, Яворский говорить не стал.
Казахстанские спецслужбы 12 июня задержали советника генерального директора ТОО «КазСтройСтекло» Муратхана Токмади в ходе спецоперации в Алматы.
Бизнесмен был задержан по подозрению в совершении преступления по статье «Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере». Суд приговорил его к лишению свободы на три года.
Позже Муратхан Токмади признался в убийстве бывшего председателя правления «БТА банка» Ержана Татишева. Было установлено, что смерть Татишева наступила в результате умышленного выстрела в голову.
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