Челябинский дилер получил 13 лет «строгача» за 20 граммов наркотиков
Мужчину поймали на закладках в Копейске. Он утверждает, что его подставили, и он жертва, а не преступник.
Мужчину поймали на закладках в Копейске. Он утверждает, что его подставили, и он жертва, а не преступник.
Житель Челябинска осужден в Копейске за покушение на совершение 33 преступлений — по данным следствия, именно столько закладок с наркотиками он сделал в подъездах жилых домов, на территории шахтерского города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В период до 22 июня 2017 года подсудимый приобрел вещества, содержащие метилэфедрон и производное метилового эфира, общей массой не менее 22,47 грамма, расфасовал их более мелкими массами в значительном (15 свертков) и крупном размерах (18). Затем разместил их в тайниках в подъездах нескольких жилых домов Копейска, однако сообщить покупателям о местонахождении “закладок” не успел, так как был задержан», — рассказала консультант горсуда Ольга Кадочникова.
Подсудимый вину в содеянном не признал и утверждал, что случившееся — провокация. «Молодой человек пояснил, что 19 июня 2017 года забрал у незнакомого человека
По словам подсудимого, добравшись до Копейска, он стал искать закладки, ориентируясь по фото, но безуспешно. А когда по возвращении в Челябинск был задержан сотрудниками полиции, оперативники, якобы, применили к нему физическую силу, заставили оговорить себя.
«Объяснил молодой человек и большое количество
Оценив совокупность представленных сторонами защиты и обвинения доказательств, суд постановил обвинительный приговор. За покушение на сыбт наркотиков в крупном и значительном размерах дилеру назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в Челябинский областной суд.
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