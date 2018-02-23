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23 февраля, источник: dostup1.ru

Челябинский дилер получил 13 лет «строгача» за 20 граммов наркотиков

Мужчину поймали на закладках в Копейске. Он утверждает, что его подставили, и он жертва, а не преступник.

Житель Челябинска осужден в Копейске за покушение на совершение 33 преступлений — по данным следствия, именно столько закладок с наркотиками он сделал в подъездах жилых домов, на территории шахтерского города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В период до 22 июня 2017 года подсудимый приобрел вещества, содержащие метилэфедрон и производное метилового эфира, общей массой не менее 22,47 грамма, расфасовал их более мелкими массами в значительном (15 свертков) и крупном размерах (18). Затем разместил их в тайниках в подъездах нескольких жилых домов Копейска, однако сообщить покупателям о местонахождении “закладок” не успел, так как был задержан», — рассказала консультант горсуда Ольга Кадочникова.

Подсудимый вину в содеянном не признал и утверждал, что случившееся — провокация. «Молодой человек пояснил, что 19 июня 2017 года забрал у незнакомого человека сумку-борсетку, в которой находились деньги, телефон, электронные весы и пустые пакетики. В указанный телефонный аппарат вставил свою сим-карту и стал им пользоваться. 22 июня 2017 года случайно зашел на телефоне в папку “заметки”, затем попал на сайт, где были размещены фотографии с изображением мест “закладок” наркотиков на территории Копейска. Сохранив около 40 фотографий, решил отправиться на поиски наркотиков для личного употребления», — говорится в сообщении суда.

По словам подсудимого, добравшись до Копейска, он стал искать закладки, ориентируясь по фото, но безуспешно. А когда по возвращении в Челябинск был задержан сотрудниками полиции, оперативники, якобы, применили к нему физическую силу, заставили оговорить себя.

«Объяснил молодой человек и большое количество сим-карт, обнаруженных в его квартире: он утверждает, что играл в казино, причем выигрывал довольно крупные суммы. Сбыт наркотических средств категорически отрицает, считает, что это провокация со стороны сотрудников полиции и сбытчиков наркотиков, у которых он как-то взял, не оплатив, гашиш для личного употребления», — рассказала Ольга Кадочникова.

Оценив совокупность представленных сторонами защиты и обвинения доказательств, суд постановил обвинительный приговор. За покушение на сыбт наркотиков в крупном и значительном размерах дилеру назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в Челябинский областной суд.

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