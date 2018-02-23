На Дону мужчина погиб при пожаре в частном доме
В поселке Поречье Мартыновского района в результате пожара погиб 53-летний местный житель.
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В поселке Поречье Мартыновского района в результате пожара погиб 53-летний местный житель.
Пожар в частном доме на ул. Северной произошел 22 февраля. Площадь пожара составила 100 кв. метров.
После ликвидации огня на месте ЧП обнаружили тело мужчины, сообщили в
Причины пожара выясняются. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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