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23 февраля, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону мужчина погиб при пожаре в частном доме

В поселке Поречье Мартыновского района в результате пожара погиб 53-летний местный житель.

Пожар в частном доме на ул. Северной произошел 22 февраля. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

После ликвидации огня на месте ЧП обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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