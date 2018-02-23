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23 февраля, источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге автомобиль врезался в продуктовый магазин

ДТП произошло на улице Донбасской.

На Уралмаше легковой автомобиль врезался 23 февраля утром в стену жилого дома. ЧП произошло на улице Донбасской. Авто протаранило фасад продуктового магазина «Кировский». Сама машина тоже достаточно сильно пострадала — у не разбиты бампер и капот.

— ДТП на Уралмаше. Водитель скрылся, — рассказал о ДТП очевидец Денис Бедулев.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Работники магазина уверены, что водитель был трезвый, просто не справился с управлением.

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