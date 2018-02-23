В Екатеринбурге автомобиль врезался в продуктовый магазин

На Уралмаше легковой автомобиль врезался 23 февраля утром в стену жилого дома. ЧП произошло на улице Донбасской. Авто протаранило фасад продуктового магазина «Кировский». Сама машина тоже достаточно сильно пострадала — у не разбиты бампер и капот.