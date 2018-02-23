В Екатеринбурге автомобиль врезался в продуктовый магазин
ДТП произошло на улице Донбасской.
ДТП произошло на улице Донбасской.
На Уралмаше легковой автомобиль врезался 23 февраля утром в стену жилого дома. ЧП произошло на улице Донбасской. Авто протаранило фасад продуктового магазина «Кировский». Сама машина тоже достаточно сильно пострадала — у не разбиты бампер и капот.
— ДТП на Уралмаше. Водитель скрылся, — рассказал о ДТП очевидец Денис Бедулев.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Работники магазина уверены, что водитель был трезвый, просто не справился с управлением.
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