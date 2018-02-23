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23 февраля, источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемый в серии краж задержан в Ростовской области

40-летний мужчина крал ценные вещи с дачных участков.

Житель Ростовской области задержан по подозрению в серии краж с дачных участков. С заявлением о пропаже ценных вещей в полицию обратился житель Неклиновского района. Позже с аналогичным заявлением обратился другой житель этого же района. Полицейские начали искать преступника и вышли на след ранее судимого 40-летнего мужчины.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый совершил четыре кражи на территории дачных участков. В одних случаях он кирпичом разбивал окна и забирал из домов электронную технику. В других — металлические трубы со дворов. Сумма ущерба, причиненного всем потерпевшим, составила более 20 тысяч рублей. Кроме того, накануне полицейские задержали 27-летнего ростовчанина, который обокрал своего собутыльника. Во время совместного распития алкоголя, преступник забрал у своего приятеля ноутбук и телефон, однако, пострадавший вовремя обратился в полицию и вора задержали по горячим следам.

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