Под Гурьевском нашли несколько артиллерийских снарядов
В поселке Невское Гурьевского округа обнаружены четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает
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В поселке Невское Гурьевского округа обнаружены четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает
«Обнаружено 4 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, и три артиллерийский снаряда калибра 122 миллиметра», — уточнили в ведомстве.
Вывозили ли найденные боеприпасы для утилизации, не сообщается.
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