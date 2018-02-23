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23 февраля, источник: Новый Калининград

Под Гурьевском нашли несколько артиллерийских снарядов

В поселке Невское Гурьевского округа обнаружены четыре артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Обнаружено 4 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, и три артиллерийский снаряда калибра 122 миллиметра», — уточнили в ведомстве.

Вывозили ли найденные боеприпасы для утилизации, не сообщается.

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