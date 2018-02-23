В Краснодаре за одну ночь сгорело два автомобиля
Один инцидент произошел на ГМР, второй — в районе улицы им. Дзержинского.
Один инцидент произошел на ГМР, второй — в районе улицы им. Дзержинского.
Краснодар. 23 фев. — Новая Кубань. В полночь 23 февраля в районе улицы им. Дзержинского загорелась машина. Очевидцы сообщили, что ЧП произошло во время движения автомобиля. В
В 3:25 аналогичный инцидент произошёл в микрорайоне Гидростроителей. Там загорелась припаркованная машина. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, прокомментировали в экстренных службах.
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