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23 февраля, источник: Новая Кубань

В Краснодаре за одну ночь сгорело два автомобиля

Один инцидент произошел на ГМР, второй — в районе улицы им. Дзержинского.

Краснодар. 23 фев. — Новая Кубань. В полночь 23 февраля в районе улицы им. Дзержинского загорелась машина. Очевидцы сообщили, что ЧП произошло во время движения автомобиля. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю уточнили, что площадь пожара составила 2 квадратных метра. По предварительным данным, произошло возгорание моторного отсека.

В 3:25 аналогичный инцидент произошёл в микрорайоне Гидростроителей. Там загорелась припаркованная машина. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, прокомментировали в экстренных службах.

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