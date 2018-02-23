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23 февраля, источник: Комсомольская правда

Воры ночью включили мельницу и мололи зерно

В Витебске вручили награды замдиректору Сенненского райагросервиса, которая помогла поймать злоумышленников.

Источник: Комсомольская правда

Наталья Прокопович из Сенненского района теперь по праву может называть себя народным детективом. Именно в такой номинации ей вручили грамоту и подарок в УВД Витебского облисполкома. Женщина вместе с мужем поймала воришек, которые пытались вывезти почти полторы тонны зерна и муки.

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— Был поздний вечер. Мне позвонили и сказали, что на комплексе горит свет и работает мельница. Я подумала: не может быть! Но позвала мужа, и мы поехали туда на своей машине, — рассказывает Наталья.

Женщина в то время работала заместителем директора Сенненского райагросервиса. Наталья с супругом застали на ферме уже отъезжающий грузовичок с мешками в кузове. Бросились в погоню. Воры удирали, пытались оторваться, петляли, пока не съехали в поле. Выскочили из машины и кинулись в разные стороны.

— Двое убежали, а водитель к машине вернулся. Его все равно бы нашли по номеру, — вспоминает Наталья. — Мы позвонили директору, и он вызвал милицию.

Пока ждали директора хозяйства и милицию, Наталья и ее супруг задержали одного из воришек. Вскоре вычислили и подельников. Двое из криминальной троицы оказались работниками хозяйства. Вывезти воры пытались почти полторы тонны муки и зерна.

— Такой крупной кражи у нас отродясь не было! — рассказывает Наталья. — Бывает, кто-нибудь в торбу зерна или муки отсыплет или банку молока нальет. Но чтобы так! Они ведь срезали замок, включили мельницу, намололи муки, сколько им было нужно, а потом свой замок на двери повесили! Видимо, хотели еще вернуться.

Кроме Натальи в УВД благодарности и подарки за гражданское мужество получили соцработник Екатерина Вишневская и три шестиклассницы — Диана, Софья и Полина. Девочки гонялись по городу за преступником, который пытался украсть у них мобильные телефоны. А соцработница помогла опознать и поймать воровку, которая специализировалась на кражах у стариков.

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