Жительницу Бобруйска осудили на 7 лет за заражение любовников ВИЧ
Женщина скрывала от двух мужчин о том, что имеет серьезное заболевание.
Женщина скрывала от двух мужчин о том, что имеет серьезное заболевание.
Любвеобильность безработной 31-летней жительницы Бобруйска сыграла с ней злую шутку. О том, что она заражена вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), женщина узнала случайно — еще в 2013 году. Тогда она легла в больницу, где сдала анализ крови.
Бобруйчанка не смогла точно ответить, от кого же она заразилась. То ли от случайного знакомого, то ли от
— Со своим сожителем женщина вела интимную жизнь, не предохраняясь. Ему она не сообщала о том, что больна. С еще одним мужчиной она познакомилась в противотуберкулезном диспансере. И тут она не поставила партнера в известность. Презерватив пара не использовала, — рассказала «Комсомолке» помощник прокурора города Бобруйска Марина Аксенова. — Однако третий партнер
Женщина сама рассказала ему всю правду. Но тот признался в любви: «Я тебя не брошу. Выходи за меня замуж!» Заразиться он не боялся.
Однако у всех троих обнаружили ВИЧ… Женщине предъявили обвинение.
— Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 157 УК РБ («Заражение вирусом иммунодефицита человека»), — говорит Марина Аксенова. — Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Женщина подала жалобу в областной суд, но ее оставили без удовлетворения.
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