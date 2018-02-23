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23 февраля, источник: Комсомольская правда

Жительницу Бобруйска осудили на 7 лет за заражение любовников ВИЧ

Женщина скрывала от двух мужчин о том, что имеет серьезное заболевание.

Источник: Комсомольская правда

Любвеобильность безработной 31-летней жительницы Бобруйска сыграла с ней злую шутку. О том, что она заражена вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), женщина узнала случайно — еще в 2013 году. Тогда она легла в больницу, где сдала анализ крови.

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Бобруйчанка не смогла точно ответить, от кого же она заразилась. То ли от случайного знакомого, то ли от экс-сожителя. Сотрудники Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии объяснили, что впредь она должна будет пользоваться презервативом, иначе ей грозит уголовная ответственность. Однако женщина к ним не прислушалась. И окунулась в любовный омут с головой, забыв о предосторожности.

— Со своим сожителем женщина вела интимную жизнь, не предохраняясь. Ему она не сообщала о том, что больна. С еще одним мужчиной она познакомилась в противотуберкулезном диспансере. И тут она не поставила партнера в известность. Презерватив пара не использовала, — рассказала «Комсомолке» помощник прокурора города Бобруйска Марина Аксенова. — Однако третий партнер все-таки узнал, что его возлюбленная заражена ВИЧ.

Женщина сама рассказала ему всю правду. Но тот признался в любви: «Я тебя не брошу. Выходи за меня замуж!» Заразиться он не боялся.

Однако у всех троих обнаружили ВИЧ… Женщине предъявили обвинение.

— Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 157 УК РБ («Заражение вирусом иммунодефицита человека»), — говорит Марина Аксенова. — Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Женщина подала жалобу в областной суд, но ее оставили без удовлетворения.

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