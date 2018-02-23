В Самаре на улице Радио тушили крупный пожар
С огнем боролись 37 человек и 9 единиц техники.
С огнем боролись 37 человек и 9 единиц техники.
В Самаре утром в пятницу, 23 февраля, произошел крупный пожар. На улице Радио в Куйбышевском районе загорелся частный дом. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 10:10. На место выехали 37 человек личного состава и 9 единиц техники.
Локализовать возгорание удалось в 10:21, а через 4 минуты пожар полностью потушили.
Причину возгорания и ущерб от огня сейчас выясняют специалисты.
В региональном МЧС просят жителей области быть внимательными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара необходимо звонить по телефонам: 01, 101 (с мобильного).
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