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23 февраля, источник: БЕЛТА

В Гродно под автомобиль попал 11-летний мальчик

«Со слов водителя “Рено”, жителя Лиды, он отвлекся на навигатор. В какой-то момент заметил перед машиной ребенка, однако избежать наезда не сумел», — рассказали в ГАИ.

Источник: БЕЛТА

23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно под автомобиль на пешеходном переходе попал 11-летний мальчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 13 часов по улице Поповича неподалеку от училища олимпийского резерва. «Со слов водителя “Рено”, жителя Лиды, он отвлекся на навигатор. В какой-то момент заметил перед машиной ребенка, однако избежать наезда не сумел», — рассказали в ГАИ.

Мальчик был госпитализирован.

ГАИ устанавливает обстоятельства произошедшего.

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