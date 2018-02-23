В Гродно под автомобиль попал 11-летний мальчик
«Со слов водителя “Рено”, жителя Лиды, он отвлекся на навигатор. В
«Со слов водителя “Рено”, жителя Лиды, он отвлекся на навигатор. В
23 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно под автомобиль на пешеходном переходе попал 11-летний мальчик. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около 13 часов по улице Поповича неподалеку от училища олимпийского резерва. «Со слов водителя “Рено”, жителя Лиды, он отвлекся на навигатор. В
Мальчик был госпитализирован.
ГАИ устанавливает обстоятельства произошедшего.
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