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23 февраля, источник: РИА Новости

Водитель в Новосибирске наехал на пешеходов, двое погибли

НОВОСИБИРСК, 23 фев — РИА Новости. Водитель автомобиля Honda CR-V вечером в пятницу по неизвестной причине выехал на тротуар, где шли пешеходы: погибли два человека, в том числе трехлетний ребенок, еще трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Источник: РИА Новости

«Сегодня в 21.00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине “скорой помощи”. Также, по предварительным данным, три человека пострадали — двое взрослых и ребенок», — сообщил собеседник агентства.

На месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося.

В полиции не стали комментировать информацию, которую обсуждают очевидцы в соцсетях, что водитель иномарки якобы засмотрелся на праздничный салют и поэтому выехал на тротуар. «Причины выясняются», — отметили в главке.

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