Водитель в Новосибирске наехал на пешеходов, двое погибли
НОВОСИБИРСК, 23 фев — РИА Новости. Водитель автомобиля Honda
НОВОСИБИРСК, 23 фев — РИА Новости. Водитель автомобиля Honda
«Сегодня в 21.00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda
На месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства случившегося.
В полиции не стали комментировать информацию, которую обсуждают очевидцы в соцсетях, что водитель иномарки якобы засмотрелся на праздничный салют и поэтому выехал на тротуар. «Причины выясняются», — отметили в главке.
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