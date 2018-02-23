Водитель в Новосибирске наехал на пешеходов, двое погибли

«Сегодня в 21.00 в районе площади Лыщинского в Новосибирске был совершен наезд на пешеходов автомобилем Honda CR-V. Пешеходы шли по тротуару. По предварительным данным, на месте погиб трехлетний мальчик, женщина умерла в машине “скорой помощи”. Также, по предварительным данным, три человека пострадали — двое взрослых и ребенок», — сообщил собеседник агентства.