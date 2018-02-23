Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Герой сериала «Улица» повторил судьбу погибшего актера
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Никита Михалков впервые стал прадедушкой
Умер Андрей Круз, у которого рак обнаружили в декабре 2017 года
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Запоздалое раскаяние: Брейвик хочет изменить прошлое Террорист из Норвегии Андерс Брейвик впервые раскаялся в убийстве 77 человек
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
МОК наложил запрет на медали россиян
Поляки открыли 2 фронт против Украины – Тягнибок
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Названы простые способы улучшить память
Как заставить мужчину пойти к врачу
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
12«Придорожная Америка»
12Новый год по лунному календарю
23 февраля, источник: РИА Крым

В центре Симферополя машина провалилась в ливневку

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев — РИА Новости Крым. В крымской столице на улице Севастопольской автомобиль Ford провалился передним колесом в ливневую канализацию. Об этом сообщают очевидцы.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел прямо на остановке общественного транспорта возле бывшего ЦУМа. По информации очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Симферополе один из маршрутных автобусов провалился передними колесами под землю. По информации пользователей одного из автофорумов, маршрутка просела в траншею, которую ранее выкопали рабочие на улице Ракетной.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В ближайшие два дня Крым накроет шторм
В Симферополе насмерть сбили пешехода
Россия узнала соперника по финалу хоккейного турнира ОИ
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на Играх в Пхенчхане
Билла Гейтса удивили цены на продукты в супермаркете
Пользователи сети высмеяли McDonald’s за непонятную шутку
Родченков дал интервью в новом образе (видео)
Первый бизнесмен из списка Бориса Титова вернулся в Россию
Илон Маск назвал «пароль» от глобального интернета
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Российские спортсмены завоевали золото и серебро на ОИ Алина Загитова и Евгения Медведева показали одинаковый результат в произвольной программе в женском катании, однако золотую медаль выиграла 15-летняя Загитова
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь