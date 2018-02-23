В центре Симферополя машина провалилась в ливневку

Инцидент произошел прямо на остановке общественного транспорта возле бывшего ЦУМа. По информации очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Симферополе один из маршрутных автобусов провалился передними колесами под землю. По информации пользователей одного из автофорумов, маршрутка просела в траншею, которую ранее выкопали рабочие на улице Ракетной.