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23 февраля, источник: "Российская газета"

В Перми судят «Арменку» из сериала «Реальные пацаны»

Пермского предпринимателя и актера Армена Бежаняна, известного по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», доставили в суд из его квартиры силовики.

Источник: "Российская газета"

Как сообщает ProPerm, Бежанян «пытался избежать появления в зале суда, ссылаясь на плохое самочувствие, но суд настоял на присутствии артиста».

Напоминается, что в отношении актера-бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере».

Как уточнено, «в рамках своей предпринимательской деятельности» в 2016 году Бежанян поставил на кадастровый учет и зарегистрировал права на объекты незавершенного строительства на земельных участках, которые арендовал у администрации Осинского городского поселения. Однако никаких построек на этой земле не было.

Далее актер несколько раз просил продлить ему аренду участков без проведения торгов, поскольку на них «находились"-де объекты недвижимости, принадлежащие ему на праве собственности.

По подсчетам прокуратуры, ущерб от действий Бежаняна может составлять 560 тысяч рублей.

«Реальные пацаны» — одна из самых известных российских ситуационных комедий. Рассказывает про приключения группы гопников, Коляна, Антохи и Вована. Бежанян играет там отчима Коляна.

Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Транслируется в эфире телеканала ТНТ с 2010 года.

В разное время в сериале случались камео участников группы «Мальчишник», Анны Семенович, Эдгарда и Аскольд Запашных, Виктора Рыбина (группа «Дюна») с женой — певицей Натальей Сенчуковой, актера и сценариста Константина Мурзенко.

Ранее мы писали, что у Арменки отобрали трактор.

Кстати, в 2015 году еще одного актера культового ситкома, Александра Килина, приговорили к восемнадцати годам строгого режима за изнасилование и убийство.

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