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23 февраля, источник: ИА Башинформ

В Башкирии продолжаются поиски пропавшего врача

УФА, 23 фев 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В Башкирии продолжаются поиски 39-летнего Руслана Сайфуллина, который пропал 17 февраля. Сегодня, 23 февраля, волонтеры РОО «Поиск детей — Уфа» искали мужчину в районе поселка Новобулгаково, где его и видели в последний раз. Однако никаких следов пропавшего они не обнаружили.

Завтра, 24 февраля, поиски будут продолжены. Волонтеры соберутся в Уфе на остановке «Центральный рынок» в сторону выезда из города в 12.00. Если вы хотите принять участие в поисках, необходимо сообщить об этом по телефону: 8−937−36−63−056 (Илюза). С собой необходимо иметь горячее питье, теплые варежки и заряженный телефон. Подробнее о сборе волонтеров — по ссылке.

Напомним приметы пропавшего Руслана Сайфуллина: глаза карие, стрижка короткая, среднего телосложения, рост 175−180 см, заикается.

Особые приметы: на правой руке татуировка — «За вас», также есть татуировка на груди в виде пули. Есть шрам на переносице.

Был одет в темно-синюю куртку, шапку, синие джинсы, черные полусапоги.

Если вам известно о местонахождении Руслана Сайфуллина, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 020 (полиция), 8−917−794−94−84 (агент по работе со СМИ РОО «Поиск детей — Уфа»), 8−927−969−89−19 (дежурный номер РОО «Поиск Детей — Уфа».

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