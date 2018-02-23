В Башкирии продолжаются поиски пропавшего врача

Завтра, 24 февраля, поиски будут продолжены. Волонтеры соберутся в Уфе на остановке «Центральный рынок» в сторону выезда из города в 12.00. Если вы хотите принять участие в поисках, необходимо сообщить об этом по телефону: 8−937−36−63−056 (Илюза). С собой необходимо иметь горячее питье, теплые варежки и заряженный телефон. Подробнее о сборе волонтеров — по ссылке.