В Волгограде при пожаре в многоэтажке погибла женщина
В Дзержинском районе Волгограда при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
В Дзержинском районе Волгограда при пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Огонь вспыхнул в одной из квартир пятиэтажного дома. Информация о возгорании в многоэтажке по улице Краснополянской поступила в дежурную часть в начале седьмого часа вечера.
Спасатели эвакуировали всех жителей подъезда, где горела квартира. В 18:40 пожар был потушен. В квартире пожарные нашли тело погибшей женщины.
Ее личность и причины трагедии устанавливаются.
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