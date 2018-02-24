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12:11 (мск), источник: VLADNEWS

Полиция Приморья: Ни в коем случае не избавляйтесь от фальшивок

Поддельные купюры снова «гуляют» по 25-му региону.

Источник: VLADNEWS

В Приморском крае зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Это серии АК***, АБ***, ЗБ***, БА 5976***, ба 6976***, БА 5876***, ВМ 5084***, ВМ 5884***, ВМ 4784***, ВМ 4874***, БМ 3102***, БМ (МБ) 2418***, МБ (БМ) 2593***, МА (АМ) 4360***, ав 6874***, ав 5874 ***, ав 5674***, АВ 4774***, БВ 9884***, вм 3883*** (буквы серии могут варьироваться — быть как прописными, так и строчными).

В основном поддельные купюры выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе — бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты для проверки банкнот.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю рекомендует руководителям торговых компаний, а также индивидуальным предпринимателям розничной и оптовой торговли, бдительно относиться к проверке денежных средств, поступающих от клиентов, и приобрести приборы для определения фальшивых денежных знаков, так называемые детекторы банкнот.

Как показывает практика, преступления данной категории раскрываются при своевременном обнаружении поддельной банкноты в месте ее сбыта.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения.

— Купюра не должна быть склеена из двух листов бумаги. Оригинал состоит из целостной части и не имеет расслоений.

— Защитные волокна и цифровое обозначение номинала, нанесённое серой краской, которое расположено в левом нижнем углу купюры, не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.

— Печать банка России также не изменяет цвет с желто-зеленого оттенка на красно-коричневый, при рассмотрении её под иным углом.

— На ощупь бумага не такая эластичная и не имеет характерного хруста.

— Кроме того, фальшивомонетчики используют водорастворимые красители, поэтому если слегка намочить цветное изображение и растереть его, на фальшивой купюре оно расплывется, если потереть серию и номер купюр, расположенные слева, краска начнет стираться.

— Мелкие детали, такие как микроузоры, защитные сетки и прочие, не просматриваются.

Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей, рельефности изображения текстов «Билет Банка России», «Подделка билетов банка России преследуется по закону», наличие меток для людей с ослабленным зрением.

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты граждан просят проявить сознательность и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавляться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и оказаться привлеченным к уголовной ответственности.

В полиции отметили: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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