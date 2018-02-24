Милиция раскрыла крупную преступную схему при закупках медтехники

Они подкладывали фальшивые товаросопроводительные документы, завышали цену зарубежного медоборудования и через подконтрольные фирмы (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) поставляли ее для медучреждений Беларуси. Цена техники увеличивалась в 2−3 раза, а иногда — до 14 раз. Только в результате одного договора на поставку медтехники стоимостью 7 миллионов евро для онкодиспансера в 2014 году на своих услугах мошенники заработали 4 миллиона евро.