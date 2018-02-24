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10:46 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Милиция раскрыла крупную преступную схему при закупках медтехники

Задержаны участники преступной схемы по закупкам медицинского оборудования за бюджетные средства, передает БЕЛТА.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Размер ущерба достигает миллионов рублей. Мошенническую схему организовали минчане.

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Они подкладывали фальшивые товаросопроводительные документы, завышали цену зарубежного медоборудования и через подконтрольные фирмы (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) поставляли ее для медучреждений Беларуси. Цена техники увеличивалась в 2−3 раза, а иногда — до 14 раз. Только в результате одного договора на поставку медтехники стоимостью 7 миллионов евро для онкодиспансера в 2014 году на своих услугах мошенники заработали 4 миллиона евро.

Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество).

Были задержаны 12 организаторов и участников схемы с бюджетными деньгами. Во время обысков были изъяты крупные суммы зарубежной валюты, авто премиум-класса, наложен арест на недвижимость — квартиры и коттеджи. Мошенники уже возместили в счет погашения причиненного ущерба государству сумму в 1,5 миллиона евро.

Ведутся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению всех эпизодов преступной деятельности, соучастников и пособников криминальной схемы, а также полному возмещению ущерба государственному бюджету.

Подготовила Алина Янчур.

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