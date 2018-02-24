Милиция раскрыла крупную преступную схему при закупках медтехники
Задержаны участники преступной схемы по закупкам медицинского оборудования за бюджетные средства, передает БЕЛТА.
Задержаны участники преступной схемы по закупкам медицинского оборудования за бюджетные средства, передает БЕЛТА.
Размер ущерба достигает миллионов рублей. Мошенническую схему организовали минчане.
Они подкладывали фальшивые товаросопроводительные документы, завышали цену зарубежного медоборудования и через подконтрольные фирмы (зарегистрированные в Беларуси, Эстонии и Великобритании) поставляли ее для медучреждений Беларуси. Цена техники увеличивалась в 2−3 раза, а иногда — до 14 раз. Только в результате одного договора на поставку медтехники стоимостью 7 миллионов евро для онкодиспансера в 2014 году на своих услугах мошенники заработали 4 миллиона евро.
Главным следственным управлением Следственного комитета в отношении участников организованной группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (мошенничество).
Были задержаны 12 организаторов и участников схемы с бюджетными деньгами. Во время обысков были изъяты крупные суммы зарубежной валюты, авто
Ведутся дальнейшие следственные действия и
Подготовила Алина Янчур.
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